Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

Утро доброе, неунывающие одесситы! Да, возможно, у кого-то поводов для радости сейчас таки очень мало… но все же не будем забывать, что наш неповторимый и неиссякаемый одесский юмор – наше мощное оружие. Так давайте же им пользоваться. А там, глядишь, и свет в наши дома вернется…
И уже по сложившейся доброй традиции давайте начнем новый день с порции одесских анекдотов:
– Розочка, золотце мое, не позволяй Леве приходить к тебе! Меня, как мать, это жеж очень таки беспокоит. Если он не перестанет ходить до тебе, у мине таки будет инфаркт!
– Ой вэй, маман, я сама буду ходить к Леве. Пусть таки инфаркт будет у его мамы.
***
Рабинович, а почему вы с Софочкой расстались-то?
– Да понимаете, она два месяца ныла на тему «Ты меня не любишь».
– И таки шо?
– Таки убедила.
***
– Сонечка, таки говорят, шо когда Вы ездите на курорт, то имеете там бурные романы?
– Ой, Хаечка, та я Вас умоляю, какие там бурные романы?! Если у меня деньги в лифчике спрятаны!!!
Мало анекдота? Таки вам сюда: