Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

И уже по сложившейся доброй традиции давайте начнем новый день с порции одесских анекдотов:

– Розочка, золотце мое, не позволяй Леве приходить к тебе! Меня, как мать, это жеж очень таки беспокоит. Если он не перестанет ходить до тебе, у мине таки будет инфаркт!

– Ой вэй, маман, я сама буду ходить к Леве. Пусть таки инфаркт будет у его мамы.

***

Рабинович, а почему вы с Софочкой расстались-то?

– Да понимаете, она два месяца ныла на тему «Ты меня не любишь».

– И таки шо?

– Таки убедила.

***

– Сонечка, таки говорят, шо когда Вы ездите на курорт, то имеете там бурные романы?

– Ой, Хаечка, та я Вас умоляю, какие там бурные романы?! Если у меня деньги в лифчике спрятаны!!!

Мало анекдота? Таки вам сюда: