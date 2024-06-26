Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

Анекдот дня: про мамино беспокойство и бурные курортные романы

Утро доброе, неунывающие одесситы! Да, возможно, у кого-то поводов для радости сейчас таки очень мало… но все же не будем забывать, что наш неповторимый и неиссякаемый одесский юмор – наше мощное оружие. Так давайте же им пользоваться. А там, глядишь, и свет в наши дома вернется…

И уже по сложившейся доброй традиции давайте начнем новый день с порции одесских анекдотов:

– Розочка, золотце мое, не позволяй Леве приходить к тебе! Меня, как мать, это жеж очень таки беспокоит. Если он не перестанет ходить до тебе, у мине таки будет инфаркт!
– Ой вэй, маман, я сама буду ходить к Леве. Пусть таки инфаркт будет у его мамы.

Проблема еврейской мамы

***

Рабинович, а почему вы с Софочкой расстались-то?
– Да понимаете, она два месяца ныла на тему «Ты меня не любишь».
– И таки шо?
– Таки убедила.

Тетя Соня

***

– Сонечка, таки говорят, шо когда Вы ездите на курорт, то имеете там бурные романы?
– Ой, Хаечка, та я Вас умоляю, какие там бурные романы?! Если у меня деньги в лифчике спрятаны!!!

Мало анекдота? Таки вам сюда:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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