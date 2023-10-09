Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: Софочка прекрасна, как…

Анекдот дня: Софочка прекрасна, как…

Утро доброе, Одесса! Ну что – сбылись-таки наши прогнозы? Ведь день вчерашний выдался спокойным и почти что бестревожным. Ну, разве что погода немного подвела… Так на то она и осень, чтоб холодом и дождями иногда нас «радовать». И пожелаем-ка мы сегодня всем, чтобы вот это вот оказалось самой большой нашей неприятностью!

Итак – просыпаемся, пьем кофе и на работу собираемся. А тем, у кого сегодня выходной, хорошенько отдохнуть. Но и тем и другие не помещает зарядиться одесским анекдотом, верно?

– Софочка, вы прекрасны, как этот букет!

– А может, я прекрасна, как то бриллиантовое колье?

– Нет, как этот букет!

Букет для дамы, карикатура

Жене приснился сон...

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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