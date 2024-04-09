Анекдот дня: лучший подарок мужу

— Моня, и что ты подарил своей Циле на Новый год?

— Шубу.

— Ты скажи! А она тебе что подарила?

— Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!

*****

— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ссориться!

— Нет, вы посмотрите на него, он решил… А у меня ты спросил?!

*****

— Моня, я отдала твои джинсы нашему соседу…

— Это еще в честь чего?!

— Ну они все равно тебе не нравились…

— Так и что? Давай теперь отдадим соседу твою маму…

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