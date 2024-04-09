Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: лучший подарок мужу

Анекдот дня: лучший подарок мужу

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Моня, и что ты подарил своей Циле на Новый год?

— Шубу.

— Ты скажи! А она тебе что подарила?

— Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!

*****

— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ссориться!

— Нет, вы посмотрите на него, он решил… А у меня ты спросил?!

*****

— Моня, я отдала твои джинсы нашему соседу…

— Это еще в честь чего?!

— Ну они все равно тебе не нравились…

— Так и что? Давай теперь отдадим соседу твою маму…

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua