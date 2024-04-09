Анекдот дня: лучший подарок мужу

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
— Моня, и что ты подарил своей Циле на Новый год?
— Шубу.
— Ты скажи! А она тебе что подарила?
— Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!
*****
— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ссориться!
— Нет, вы посмотрите на него, он решил… А у меня ты спросил?!
*****
— Моня, я отдала твои джинсы нашему соседу…
— Это еще в честь чего?!
— Ну они все равно тебе не нравились…
— Так и что? Давай теперь отдадим соседу твою маму…
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