Анекдот дня: что может Сема

Доброе утро, неунывающие одесситы! Предлагаем начать день с анекдота от «Одесской жизни», чтобы настроиться на позитивный и плодотворный вторник.
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Всем привет! Надеемся, что выходные вы провели таки с пользой и к новым трудовым свершениям готовы. А мы в свою очередь всегда готовы радовать вас одесскими анекдотами за ради поднятия настроения и позитива на день предстоящий.
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Студентка Одесского театрально-художественного профессионального колледжа, волонтер и певица Карина Кардаш получила Национальную Премию «Сокровище Нации-2023» в номинации «Молодое поколение».
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Привет, неунывающие одесситы! Воскресный день, как известно – время отдыха от трудов праведных. Так что отдыхаем с чистой (ну, надеемся) совестью и набираемся сил перед новой трудовой неделей. Ну, и традиции нашей не изменяем и с анекдота от «Одесской жизни» утро начинаем.
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Доброе утро, одесситы! Наступили выходные, которые можно посвятить родным людям, близким друзьям и любимым занятиям. “Одесская жизнь” дарит вам утреннюю дозу позитива — не растеряйте ее до следующего выпуска утреннего анекдота.
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