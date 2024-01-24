Анекдот дня: что может Сема

Анекдот дня: почему грустит Моня Доброе утро, неунывающие одесситы! Предлагаем начать день с анекдота от «Одесской жизни», чтобы настроиться на позитивный и плодотворный вторник. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал Всем привет! Надеемся, что выходные вы провели таки с пользой и к новым трудовым свершениям готовы. А мы в свою очередь всегда готовы радовать вас одесскими анекдотами за ради поднятия настроения и позитива на день предстоящий. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как развлекаются в одесском дворике Привет, неунывающие одесситы! Воскресный день, как известно – время отдыха от трудов праведных. Так что отдыхаем с чистой (ну, надеемся) совестью и набираемся сил перед новой трудовой неделей. Ну, и традиции нашей не изменяем и с анекдота от «Одесской жизни» утро начинаем. ПОДРОБНЕЕ