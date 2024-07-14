Анекдот дня: о бедности по-одесски

Степень одесской бедности – нет денег – совсем нет денег – надо менять доллары.

***

Приходит стaрый еврей в нотaриaльную контору:

– Я состaвляю зaвещaние, можете меня проконсультировaть?

– Дa, конечно.

– «Никому» и «нихрена» вместе пишется или рaздельно?

***

– Фима, осторожно заезжай во двор, там же бегают эти сволочи – наше будущее…

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