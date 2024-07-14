Привет, одесситы и все примкнувшие к таковым! Всем хорошего воскресенья и отличного настроения! И пусть никто и ничто вам его не испортит. Жарко, да еще и света нет? Отправляемся на пляж, но прежде заряжаемся традиционной порцией позитива от «Одесской жизни».
Степень одесской бедности – нет денег – совсем нет денег – надо менять доллары.
***
Приходит стaрый еврей в нотaриaльную контору:
– Я состaвляю зaвещaние, можете меня проконсультировaть?
– Дa, конечно.
– «Никому» и «нихрена» вместе пишется или рaздельно?
***
– Фима, осторожно заезжай во двор, там же бегают эти сволочи – наше будущее…
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