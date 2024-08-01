Анекдот дня: Мойша поехал на рыбалку, а Саре звонят из банка

А еще советуем начинать день исключительно с позитивным настроем. А что как не порция одесских анекдотов, может этому поспособствовать?

***

– Ой, Фира, мой Мойша на рыбалку поехал и трубку не берет… Наверное, любовницу завел!

– Ой, Софа, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может, он просто утонул.

***

– Алло, это Сара Моисеевна?

– Таки Да!

– Здравствуйте! Это Вам из банка звонят…

– Да, верну я, верну вам ваши деньги!

– Да, хрен с ними, с деньгами, уже! Коллекторы наши где?!

***

Голос старой еврейки:

– Сёма, мальчик мой, немедленно перестань мучить кошку и займись скрипкой!

– А я и так занимаюсь скрипкой! – Возмущенно отвечает внук.

– Тогда немедленно перестань мучить скрипку и иди кушать.

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