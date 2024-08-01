Анекдот дня: Мойша поехал на рыбалку, а Саре звонят из банка

Всем привет! Ну что дождались? Вот и он – август, последний день лета, пожаловал. И наш вам совет: не успели реализовать летние планы – сходить в отпуск-на пляж-еще куда-нибудь сходить – не медлите!
А еще советуем начинать день исключительно с позитивным настроем. А что как не порция одесских анекдотов, может этому поспособствовать?
***
– Ой, Фира, мой Мойша на рыбалку поехал и трубку не берет… Наверное, любовницу завел!
– Ой, Софа, ну что ты сразу про худшее думаешь! Может, он просто утонул.
***
– Алло, это Сара Моисеевна?
– Таки Да!
– Здравствуйте! Это Вам из банка звонят…
– Да, верну я, верну вам ваши деньги!
– Да, хрен с ними, с деньгами, уже! Коллекторы наши где?!
***
Голос старой еврейки:
– Сёма, мальчик мой, немедленно перестань мучить кошку и займись скрипкой!
– А я и так занимаюсь скрипкой! – Возмущенно отвечает внук.
– Тогда немедленно перестань мучить скрипку и иди кушать.
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