Анекдот дня: шо вы знаете об оптимизме?

А кстати: вы оптимист или пессимист?.. а много ли вы знаете об оптимизме? Если нет, то сегодняшние наши анекдоты – таки для вас:

– Сёма, шо ты знаешь об оптимизме?

– Моя соседка кладет ключи в карман, когда моет окна. А она живет на 9-м этаже.

***

– Доктор, а пиво мне можно?

– Что Вы, голубчик, какое пиво?!

– Доктор, а в будущем?

– Что Вы, голубчик, какое будущее?!

***

– Я всегда кладу в карман записку с адресом на тот случай, чтобы меня, смертельно пьяного, могли доставить домой, – рассказывает Кац.

– И что вы там пишете?

– Париж, бульвар Монмартр.

– Но вы же живете в Бердичеве?

– Да. Но уже два раза побывал в Париже.

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