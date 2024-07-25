Анекдот дня: шо вы знаете об оптимизме?

Анекдот дня: шо вы знаете об оптимизме?

Всем привет и утро доброе, конечно! Начните новый день с чашки ароматного бодрящего кофе и порции непревзойденного одесского юмора, и да сопутствует вам сегодня исключительно позитивный настрой.

А кстати: вы оптимист или пессимист?.. а много ли вы знаете об оптимизме? Если нет, то сегодняшние наши анекдоты – таки для вас:

– Сёма, шо ты знаешь об оптимизме?
– Моя соседка кладет ключи в карман, когда моет окна. А она живет на 9-м этаже.

***
– Доктор, а пиво мне можно?
– Что Вы, голубчик, какое пиво?!
– Доктор, а в будущем?
– Что Вы, голубчик, какое будущее?!

как Моню бог бережет

***
– Я всегда кладу в карман записку с адресом на тот случай, чтобы меня, смертельно пьяного, могли доставить домой, – рассказывает Кац.
– И что вы там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр.
– Но вы же живете в Бердичеве?
– Да. Но уже два раза побывал в Париже.

Чемоданчик с деньгами

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