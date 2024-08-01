Анекдот дня: Мойша поїхав на рибалку, а Сарі дзвонять із банку

А ще радимо починати день виключно із позитивним настроєм. А що як не порція одеських анекдотів може цьому посприяти?

***

– Ой, Фіро, мій Мойша на рибалку поїхав і трубку не бере… Напевно, коханку завів!

– Ой, Софа, ну що ти одразу про найгірше думаєш! Може, він просто втопився.

***

– Алло, це Сара Мойсіївна?

– Таки да!

– Вітаю! Це Вам із банку дзвонять…

– Так, поверну я, поверну вам ваші гроші!

– Так, хрін з ними, з грошима, вже! Колектори наші де?

***

Голос старої єврейки:

– Сема, хлопчику мій, негайно перестань мучити кішку і займися скрипкою!

– А я й так займаюся скрипкою! – обурено відповідає онук.

– Тоді негайно перестань мучити скрипку та йди їсти.

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