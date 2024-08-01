Анекдот дня: Мойша поїхав на рибалку, а Сарі дзвонять із банку

Анекдот дня: Мойша поїхав на рибалку, а Сарі дзвонять із банку

Всім привіт! Ну, що дочекалися? Ось і він – серпень, останній день літа, завітав. І наша вам порада: не встигли реалізувати літні плани – сходити у відпустку-на пляж-ще кудись сходити – не зволікайте!

А ще радимо починати день виключно із позитивним настроєм. А що як не порція одеських анекдотів може цьому посприяти?

***
– Ой, Фіро, мій Мойша на рибалку поїхав і трубку не бере… Напевно, коханку завів!
– Ой, Софа, ну що ти одразу про найгірше думаєш! Може, він просто втопився.

Чоловік приїхав до риболовлі

***
– Алло, це Сара Мойсіївна?
– Таки да!
– Вітаю! Це Вам із банку дзвонять…
– Так, поверну я, поверну вам ваші гроші!
– Так, хрін з ними, з грошима, вже! Колектори наші де?

***
Голос старої єврейки:
– Сема, хлопчику мій, негайно перестань мучити кішку і займися скрипкою!
– А я й так займаюся скрипкою! – обурено відповідає онук.
– Тоді негайно перестань мучити скрипку та йди їсти.

Кому мститься цей хлопчик? data-lazy-srcset=

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