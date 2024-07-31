Анекдот дня: как занять шезлонг на одесском пляже

Утро доброе, дорогие одесситы! И пускай оно будет таковым, несмотря и не взирая!.. А еще не забываем: нет ничего лучше, чем начать новый день с чашки бодрящего ароматного кофе и порции доброго одесского юмора, которую ам с удовольствием обеспечит «Одесская жизнь».
Да, дни пролетают незаметно – вот уж и июль на исходе… Но поскольку сезон еще далек от завершения, давайте-ка заглянем на одесский пляж. И, подслушаем, например, вот такой вот диалог:
– Тута, возле вас сильно занято или не очень?
– Тута, возле миня обычно муж, но сейчас он в море.
– А я, извиняюсь, он в море купается… Или ходит… В данный момент?
– А шо вы имеете предложить?
– А шо я могу? Не, я вообще могу… Но я хотел спросить про шезлонг?
– Господи, ну так спрашивайте?
– Так возле вас шезлонг сильно занятый или не очень… Сильно занятый? Вот на нем полотенечко, оно ваше, или шо?
– Или шо! Раз лежит, значит занято.
– Но оно лежит в одиночестве уже 40 минут. Может хозяин ушел купаться и утонул? Если утонул, то я прилягу?
– Здрасте. Никто не утонул. Эта зараза, моя подруга Симочка, вообще не пришла, а я ей место заняла.
– Так можно занимать? Или шо?
– Давайте вернёмся к вопросу, шо вы мине можете предложить?
– За шезлонг?
– Нет, на сегодняшний вечер.
– Значит, муж таки ходит…
– Мужчина, это вы вокруг миня ходите второй час, уже шо-нибудь родите наконец. Типа бокала шампанского.
– Шампанское в такую жару?
– Так вы можете и не пить.
Марина Гарник
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