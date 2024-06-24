Анекдот дня: про поездку в автобусе и еврейскую логику

Анекдот дня: про поездку в автобусе и еврейскую логику

Всем привет и с понедельником! И да не окажется он для вас днем тяжелым. А чтобы это было так, начните день с нашего одесского анекдота и, гарантируем, должно помочь!

Да, многие наверняка поедут на работу на общественном транспорте, например, на маршрутке, ну, или автобусе, как кому удобнее. Давайте-ка и мы сегодня наведаемся туда, ведь в Одессе там можно найти очень много интересного. Ну, или встретить…

Еврейская логика. Едет еврей в автобусе, заходит пассажир. Еврей думает: если он останется сзади, то он мордвин, если пройдет в середину, то – русский…
Пассажир прошел вперед и сел рядом.
Так значит он еврей… Куда он едет? Он работник торговли или культуры. Я – работаю в торговле, его не знаю, значит он работник культуры. Следующая остановка театр… Не выходит, значит едет к любовнице… У евреев любовницы только еврейки, в нашем городе две красивые еврейки – Сара и моя жена.
У Сары я любовник, остается моя жена.
У моей жены два любовника – Авраам и Исаак. Авраам сейчас в командировкe – остается Исаак.
Доезжая до своей остановки еврей говорит:
– Иссак, тебе выходить.
Исаак поворачивается и отвечает:
– А откуда Вы меня знаете?
– Вычислил, – довольно улыбается еврей.

Карикатуоа про троллейбус

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