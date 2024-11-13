Анекдот дня: какими бывают хорошие и плохие мальчики

И сегодня мы узнаем, какими порой бывают наши дети – хорошими или… не очень, но все равно хорошими?..

– Знаете, Софочка, ваш сынуля… Он, конечно, хороший мальчик… Но уж больно много неприличных песенок знает.

– Он их шо, поет?

– Та нет, шо вы… Насвистывает.

***

– Мойша, а тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.

– А я хороший?

– Конечно, детка! Ты очень хороший мальчик.

– Тогда можно Яше играть со мной?

***

– Фима, скажи своему учителю географии, шо я не вижу смысла покупать тебе новый атлас, пока обстановка в мире не прояснится!

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