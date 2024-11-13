Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: какими бывают хорошие и плохие мальчики

Анекдот дня: какими бывают хорошие и плохие мальчики

Всех-всех с добрым утром и с началом нового дня! И пусть он окажется намного лучше предыдущего! Ну а если такой уверенности у вас нет, советуем вспомнить, что лучший способ поднять себе (а может быть и не только себе) настроение – это зарядиться позитивом от порции непревзойденного одесского юмора.

И сегодня мы узнаем, какими порой бывают наши дети – хорошими или… не очень, но все равно хорошими?..

– Знаете, Софочка, ваш сынуля… Он, конечно, хороший мальчик… Но уж больно много неприличных песенок знает.
– Он их шо, поет?
– Та нет, шо вы… Насвистывает.

Школьники и учительница

***
– Мойша, а тебе строго-настрого запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.
– А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень хороший мальчик.
– Тогда можно Яше играть со мной?

Бабушка и фейсбук

***
– Фима, скажи своему учителю географии, шо я не вижу смысла покупать тебе новый атлас, пока обстановка в мире не прояснится!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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