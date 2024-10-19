Анекдот дня: почему Сёмочка не сын, а золото

В одесской маршрутке разговаривают два школьника:

— Фима, у нас урока музыки не будет.

— А почему?

— Учительница в декрет ушла.

— Таки доигралась…

Разговор в одесском салоне связи «Водафон»:

— Вы на «Киевстар» кладёте?

— Постоянно!

Одесский дворик:

— Сёмочка иди кушать!

— Я уже покушал у Павлика!

— Ой! Это не сын, а золото!

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