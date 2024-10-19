Анекдот дня: почему Сёмочка не сын, а золото

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
В одесской маршрутке разговаривают два школьника:
— Фима, у нас урока музыки не будет.
— А почему?
— Учительница в декрет ушла.
— Таки доигралась…
Разговор в одесском салоне связи «Водафон»:
— Вы на «Киевстар» кладёте?
— Постоянно!
Одесский дворик:
— Сёмочка иди кушать!
— Я уже покушал у Павлика!
— Ой! Это не сын, а золото!
У нас есть и другие анекдоты: