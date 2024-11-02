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Анекдот дня: что Моня знает о законе Архимеда

Анекдот дня: что Моня знает о законе Архимеда

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

Приезжий на одесском Привозе:
— Сколько стоит ваша курица?
— Ой, солнышко, 37 гривен!
— Беру, вот 40.
— На здоровьечко, сдачи не надо!

Дама даёт одесскому нищему одну гривну и говорит ему:
— Вы могли бы и поблагодарить!
— Вы что, не видите, что я глухонемой?! И хотите, чтобы за одну гривну произошло чудо?..

В одесской школе:
— Моня, что ты знаешь о законе Архимеда?
— За нарушение этого закона утонул мой дядя Фима.

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