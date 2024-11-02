Анекдот дня: что Моня знает о законе Архимеда

Приезжий на одесском Привозе:

— Сколько стоит ваша курица?

— Ой, солнышко, 37 гривен!

— Беру, вот 40.

— На здоровьечко, сдачи не надо!

Дама даёт одесскому нищему одну гривну и говорит ему:

— Вы могли бы и поблагодарить!

— Вы что, не видите, что я глухонемой?! И хотите, чтобы за одну гривну произошло чудо?..

В одесской школе:

— Моня, что ты знаешь о законе Архимеда?

— За нарушение этого закона утонул мой дядя Фима.

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