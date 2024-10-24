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Анекдот дня: как родители Моню к самостоятельности приучали

Анекдот дня: как родители Моню к самостоятельности приучали

Утро доброе, неунывающие одесситы! Категорически советуем не унывать и начать день на позитиве (тем более, что до выходных рукой подать). Так что набираемся сил, заряжаемся бодрящим кофе – и… Стоп-стоп! А порцию анекдотов от «Одесской жизни» почитать?.. Вот то-то же – и теперь уж отличное настроение и заряд бодрости на весь день вам таки гарантированы!

***
Как родители приучали Моню к самостоятельности?
Сначала он, приходя из школы домой, видел записку:
– Сосиски на столе.
В следующий раз:
– Сосиски в кастрюле на плите, разогрей.
Затем:
– Сосиски в холодильнике. Свари.
Потом:
– Сосиски в магазине. Деньги на столе. Сходи, купи и свари.
Последняя записка гласила:
– Сосиски в магазине. Деньги на работе!

Анекдот про почтальона

***
Йося жалуется своему деду:
– Дедушка, только шо двое хулиганов отобрали у меня все деньги!
– Ничего, внучок. Деньги вернуться в семь раз больше.
– Как это?
– Сейчас они это отметят. Затем подерутся. Потом повыбивают друг другу зубы и придут их вставлять ко мне!

***
– Послушай, Сара. Когда наш сосед Хаймович сменил себе мебель, мы тоже купили новый гарнитур, – говорит Абрам жене. Едва он привез новый телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же самое. Вспомни, во что обошлась новая машина, которую мы купили из-за него! Ну да Бог с ним. Но я не знаю, что делать сейчас?!
– А что, у Хаймовича опять новая покупка?
– Нет, дорогая! У него новая жена.

Циля и вилки

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Редакция ПРОФИЛЬ
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