Анекдот дня: как родители Моню к самостоятельности приучали

***

Как родители приучали Моню к самостоятельности?

Сначала он, приходя из школы домой, видел записку:

– Сосиски на столе.

В следующий раз:

– Сосиски в кастрюле на плите, разогрей.

Затем:

– Сосиски в холодильнике. Свари.

Потом:

– Сосиски в магазине. Деньги на столе. Сходи, купи и свари.

Последняя записка гласила:

– Сосиски в магазине. Деньги на работе!

***

Йося жалуется своему деду:

– Дедушка, только шо двое хулиганов отобрали у меня все деньги!

– Ничего, внучок. Деньги вернуться в семь раз больше.

– Как это?

– Сейчас они это отметят. Затем подерутся. Потом повыбивают друг другу зубы и придут их вставлять ко мне!

***

– Послушай, Сара. Когда наш сосед Хаймович сменил себе мебель, мы тоже купили новый гарнитур, – говорит Абрам жене. Едва он привез новый телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же самое. Вспомни, во что обошлась новая машина, которую мы купили из-за него! Ну да Бог с ним. Но я не знаю, что делать сейчас?!

– А что, у Хаймовича опять новая покупка?

– Нет, дорогая! У него новая жена.

Еще больше анекдотов здесь: