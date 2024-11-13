Анекдот дня: якими бувають хороші та погані хлопчики

І сьогодні ми дізнаємося, якими часом бувають наші діти – хорошими чи… не дуже, але все одно хорошими?..

– Знаєте, Софочка, ваш синуля … Він, звичайно, хороший хлопчик … Але вже дуже багато непристойних пісеньок знає.

– Він їх шо, співає?

– Та ні, шо ви… Насвистує.

***

– Мойшо, а тобі суворо забороняю грати з Яшею! Він поганий хлопчик.

– А я хороший?

– Звичайно, дитинко! Ти дуже хороший хлопчик.

– Тоді можна Яші грати зі мною?

***

– Фіма, скажи своєму вчителю географії, що я не бачу сенсу купувати тобі новий атлас, поки ситуація в світі не проясниться!

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