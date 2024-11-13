Анекдот дня: якими бувають хороші та погані хлопчики

Всіх з добрим ранком і з початком нового дня! І нехай він виявиться набагато кращим за попередній! Ну а якщо такої впевненості у вас немає, радимо згадати, що найкращий спосіб підняти собі (а може й не тільки собі) настрій – це зарядитись позитивом від порції неперевершеного одеського гумору.
І сьогодні ми дізнаємося, якими часом бувають наші діти – хорошими чи… не дуже, але все одно хорошими?..
– Знаєте, Софочка, ваш синуля … Він, звичайно, хороший хлопчик … Але вже дуже багато непристойних пісеньок знає.
– Він їх шо, співає?
– Та ні, шо ви… Насвистує.
***
– Мойшо, а тобі суворо забороняю грати з Яшею! Він поганий хлопчик.
– А я хороший?
– Звичайно, дитинко! Ти дуже хороший хлопчик.
– Тоді можна Яші грати зі мною?
***
– Фіма, скажи своєму вчителю географії, що я не бачу сенсу купувати тобі новий атлас, поки ситуація в світі не проясниться!
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