Анекдот дня, на что жалуется Сема своей маме

Ну а если настроение с утра у вас таки не очень и утро воскресное «не задалось», давайте срочно это исправлять! Начните день на позитиве с новой забавной историей от «Одесской жизни».

И сегодня мы узнаем, чем взволнована одесситка Лара, ведь не зря же она отважилась позвонить своей свекрови?..

– Але! Мама! До вас пошел Сема, спросить за ваше здоровье.

– Та шо, низзя было позвонить?

– Он сто процентов пошел на миня жаловаться. А по телефону жаловаться низзя, я ж все услышу.

– От адиет. Жаловаться на родную жену…

– Так, мама… не перебивайте. Я вам там тормозок собрала, кушайте на здоровье. Все, шо Сема скажет, все запоминайте.

– Та шо я, совсем, я лучше запишу.

– Але! Лара? Слухай сюдой. Сема пошел домой. Спасибо, очень вкусные сырники, тока надо ложить ложку манки. Очень вкусная риба, тока в кляр надо добавить две ложки кефира. Очень вкусные котлетки, тока надо добавить в фарш ложку сливочного масла. Так. Аааа! Список. Ты тока не волнуйся. Значит Семе не нравится, как ты гладишь его бруки. Так я сказала, шо если не нравится, то пусть гладит сам. Семе не нравится, как ты жаришь яичницу. Желток жидкий.

– Та я стараюсь, но когда желток уже готовый, она у миня подгорает.

– Та то фигня. Делай меньше огонь и накрывай крышкой. Тааак, шо еще? Аааа. Сильно крупно режешь оливье. Лара! Ты шо… сама режешь оливье? Здрасьте. А шо твой муж тада дома делает? Он шо там, для мебели? Бери его с собой на кухню и пусть все режет сам. Адиет. Лара, ты слышишь? Тока сильно острый нож ему не давай, порежется. Неделя дежурства на кухне, и он будет кушать все подряд. Недоваренное, недожаренное, недосоленное. И вообще… горячее сырым не бывает. Лара! Не боись. Не реви. Мы его научим Родину любить. Ларочка, деточка запомни… у тебя самая лучшая свекровь в мире. И самый лучший в мире муж. Адиет.

Марина Гарник

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