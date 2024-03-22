Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как скажется переименование Южного на одесских маршрутчиках?

Анекдот дня: как скажется переименование Южного на одесских маршрутчиках?

Утро доброе одесситам и не только! И с пятницей всех нас! Дня нам позитивного и продуктивного. А начать его желательно с анекдота от «Одесской жизни».

Признавайтесь: вас удивила (рассмешила, возмутила, взбесила, нужное подставить) новость о переименовании города Южного? В любом случае, полагаем, не оставила равнодушными. И не были бы мы теми, кто мы есть, если бы уже не придумали по этому поводу новый анекдот!

В Одессе на вокзале летом маршрутчики кричат: «Южный! На Южный, Южный!..» Интересно, что они будут кричать теперь?..

Мем про жителей Южного

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