Анекдот дня: случай в одесской маршрутке

Афиша бесплатных событий Одессы 18-20 февраля В эти выходные у вас будет масса поводов, чтобы выйти из дома – поплавать вместе с моржами на Ланжероне, сходить на марш патриотов, встретиться с писателем, купить книгу из его рук… И еще многое можно спланировать. Изучайте афишу бесплатных событий и не скучайте! ПОДРОБНЕЕ

Несостоявшееся вторжение: украинцы заполонили Сеть шутками и мемами Все таки наш народ непобедим! А как еще объяснить то факт, что несмотря на охватившую весь мир панику по поводу скорого полномасштабного вторжения России в Украину и множество настораживающих новостей, многие украинцы воспринимают ситуацию с юмором и находят позитив в море, казалось бы, отнюдь не радостной информации. ПОДРОБНЕЕ