Анекдот дня: случай в одесской маршрутке

Сегодня, в пятницу, 18 февраля, мы предлагаем вашему вниманию забавный анекдот про одесскую маршрутку. Начните день с хорошим настроением! И пусть все ваши сегодняшние поездки хоть на маршрутке, хоть в трамвае, хоть на личном авто будут исключительно легкими.
Диалог в одесской маршрутке:
– Девушка, вы выходите?
– Выходят только замуж…
– Ну тогда, вы сходите?
– Сходят с ума!
– Но, простите, что же вы тогда делаете?
– Вылазю!
– С днем рождения!
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