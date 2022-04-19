Анекдот дня: как будет называться компания ZARA?

Анекдот дня: кто расскажет путлеру правду? Как ни пытались российские фашисты запугать украинцев, наш народ с первого дня вторжения высмеивает оккупантов. И поводов для этого более чем достаточно. Сегодня наш анекдот о путине (он же путлер) и его жизни в странном пузыре собственных фантазий, оторванных от реальности. ПОДРОБНЕЕ

Фотофакт: на одесском авто появились коты-патриоты и пылающий крейсер Известные и узнаваемые коты со стен одесских домов теперь появились и на авто. Именно такой автомобиль встретила на Александровском проспекте корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что случилось с крейсером «Москва»? Несмотря на то, что война продолжается, нам ни в коем случае нельзя забывать и о позитивных моментах. Ведь юмор – не менее мощное оружие в борьбе с врагом и немалый шаг к нашей Победе! А уж то, что случилось накануне – флагман флота рф, ракетный крейсер «Москва» затонул в Черном море – это и вовсе повод не только порадоваться за наших защитников, но и от души посмеяться.

«Одесская жизнь» представляет вашему вниманию анекдот о «Москве». ПОДРОБНЕЕ