Анекдот дня: как будет называться компания ZARA?

Доброе утро, одесситы! Да, война до сих пор продолжается, но падать духом все же не стоит: ведь здоровое чувство юмора – немалый шаг к нашей Победе!
А «Одесская жизнь» поможет зарядиться позитивом на предстоящий день. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавный и весьма актуальный в наши дни анекдот.
Испанская торговая сеть ZARA решила провести ребрендинг и, возможно, впредь будет именоваться SARA.
В качестве альтернативных вариантов рассматриваются также ЦИЛЯ, ПЕСЯ и СОФА.
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