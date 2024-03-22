Анекдот дня: як позначиться перейменування Южного на одеських маршрутниках?

Визнайте: вас здивувала (розсмішила, обурила, розлютила, потрібне підставити) новина про перейменування міста Южного? У будь-якому разі, гадаємо, не залишила байдужими. І не були б ми тими, хто ми є, якби вже не придумали з цього приводу новий анекдот!

В Одесі на вокзалі влітку маршрутчики оруть: «Южне! На Южне, Южне!..» Цікаво, шо вони тепер кричатимуть?..

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