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Анекдот дня: як позначиться перейменування Южного на одеських маршрутниках?

Анекдот дня: як позначиться перейменування Южного на одеських маршрутниках?

Ранок добрий одеситам і не тільки! І з п’ятницею всіх нас! Дня нам позитивного та продуктивного. А розпочати його бажано з анекдоту від «Одеського життя».

Визнайте: вас здивувала (розсмішила, обурила, розлютила, потрібне підставити) новина про перейменування міста Южного? У будь-якому разі, гадаємо, не залишила байдужими. І не були б ми тими, хто ми є, якби вже не придумали з цього приводу новий анекдот!

В Одесі на вокзалі влітку маршрутчики оруть: «Южне! На Южне, Южне!..» Цікаво, шо вони тепер кричатимуть?..

Мем для мешканців Південного data-lazy-srcset=

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