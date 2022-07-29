Анекдот дня: какой мост теперь есть в Херсоне?

Доброе утро, мы из Одессы! Приятную новость узнали мы накануне: наши воины подбили Антоновский мост в Херсоне, лишив таким образом российских оккупантов важного стратегического объекта. И, как водится, у рашистов «бомбит», а у нас есть лишний повод посмеяться.
«Одесская жизнь» желает вам удачного и не тревожного во всех смыслах дня. Держим кулачки за ВСУ и верим в нашу Победу, и она обязательно настанет!
Начнем новый день со свежего анекдота и порции актуальных мемов:
Благодаря HIMARS у нас теперь есть первый разводной мост в Херсоне – Антоновский!
Еще больше анекдотов:
- Почему нет фильмов-катастроф о разрушении москвы;
- Что значит «макронить» и «валять шольца»?
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- Что получит россия, когда Украина получит высокоточные ракеты?