Анекдот дня: почему водитель маршрутки святее раввина?

Ну что ж, одесситы! Начинаем трудиться, понедельник как никак. Но улыбаться и радоваться жизни тоже не перестаем. А для разгона вот вам свежий одесский анекдот про раввина и водителя маршрутки.

Попал раввин на тот свет. Дождался Страшного Суда.

Подходит к нему Ангел, и ставит его в конец длиннющей очереди: мол, надо разобраться, как положено.

Тут появляется какой-то волосатый мужик, живот вываливается из шортов, золотая цепь на шее в палец толщиной…

Ангел бежит и услужливо проводит того прямо к дверям рая.

Тут раввин хватает ангела за рукав:

— Кто этот праведник?

— Водитель маршрутного такси из Хайфы.

— Как же так?! Я всю жизнь молился, читал детям Тору, а он – жрал фалафель, пил пиво … За что такая несправедливость?

— Когда ты учил детей Торе, они засыпали от скуки, а когда он вел свой микроавтобус – все пассажиры молились!

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