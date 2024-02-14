Анекдот дня: страшное проклятие тети Сары

…Да уж, время летит быстро: еще чуть-чуть – и скоро лето. А лето – это пляж и все дела. А «все дела» (по крайней мере, в этом уверены многие прекрасные дамы) – это хорошая фигура. И кое-кто уже садится на диету… Но только вот те, кому не посчастливится столкнуться с героиней нашего сегодняшнего анекдота, наверняка задумаются… Судите сами:

Страшное проклятие тети Сары:

– Щоб ты год сидела на диете, а потом твой Додик ушел от тебя к толстой!

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