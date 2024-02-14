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Анекдот дня: страшное проклятие тети Сары

Анекдот дня: страшное проклятие тети Сары

Всем привет и хорошего дня! Рабочая неделя медленно, но верно подходит к своему экватору, и стало быть, расслабляться еще рано. А тем, у кого силы уже на исходе, наверняка поможет чашка бодрящего кофе и порция юмора от «Одесской жизни».

…Да уж, время летит быстро: еще чуть-чуть – и скоро лето. А лето – это пляж и все дела. А «все дела» (по крайней мере, в этом уверены многие прекрасные дамы) – это хорошая фигура. И кое-кто уже садится на диету… Но только вот те, кому не посчастливится столкнуться с героиней нашего сегодняшнего анекдота, наверняка задумаются… Судите сами:

Страшное проклятие тети Сары:

– Щоб ты год сидела на диете, а потом твой Додик ушел от тебя к толстой!

Лето и похудение

Женские мечты

Похудение и диета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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