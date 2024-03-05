Анекдот дня: почему Сёма соболезнования принимает

Утро доброе, Одесса, и с весенним днем всех вас (и нас)! И пусть этот день окажется легким и во всех отношениях удачным.
А что нас всем с утра не помешает? Правильно: зарядиться позитивом при помощи одесского анекдота!
– Сема! Прими мои соболезнования!
– А шо случилось?
– Я купил своей Софочке норковую шубу!
– А я-то здесь причем?
– Она завтра идет к твоей Фире в гости!
Еще больше анекдотов таки здесь:
- Как одесситка «Мерседес» продавала;
- Шо Фира знает за моду;
- Почему богатые живут дольше?
- Что может Сема;
- Почему брак Жоры и Софочки обречен.
Карикатуры Евгения Крана