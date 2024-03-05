Анекдот дня: почему Сёма соболезнования принимает

А что нас всем с утра не помешает? Правильно: зарядиться позитивом при помощи одесского анекдота!

– Сема! Прими мои соболезнования!

– А шо случилось?

– Я купил своей Софочке норковую шубу!

– А я-то здесь причем?

– Она завтра идет к твоей Фире в гости!

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Карикатуры Евгения Крана