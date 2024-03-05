Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему Сёма соболезнования принимает

Анекдот дня: почему Сёма соболезнования принимает

Утро доброе, Одесса, и с весенним днем всех вас (и нас)! И пусть этот день окажется легким и во всех отношениях удачным.

А что нас всем с утра не помешает? Правильно: зарядиться позитивом при помощи одесского анекдота!

– Сема! Прими мои соболезнования!
– А шо случилось?
– Я купил своей Софочке норковую шубу!
– А я-то здесь причем?
– Она завтра идет к твоей Фире в гости!

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