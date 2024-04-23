Анекдот дня: чем Сарочка решила порадовать Сёму

Одесса. Привоз. Рыбный ряд. Две женщины: одна торгуется за цену на бычка, другая, соответственно, его продает:

— А что, у вас бычок свежий, еще живой?

— Нет, он уже умер, — философски и с достоинством отвечает другая.

— То-то я удивляюсь на цену. Вы ему на похороны собираете?

*****

В одесском магазинчике:

— Вы меня оскорбили! Возьмите свои слова обратно!

— Мадам, обратно не берем. Могу вам только обменять.

*****

Одесская пара. Она ему говорит:

— Сёма, я тебя сейчас сделаю безумно счастливым!

— Сарочка… мне тебя будет очень не хватать…

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