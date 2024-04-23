Анекдот дня: чем Сарочка решила порадовать Сёму

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
Одесса. Привоз. Рыбный ряд. Две женщины: одна торгуется за цену на бычка, другая, соответственно, его продает:
— А что, у вас бычок свежий, еще живой?
— Нет, он уже умер, — философски и с достоинством отвечает другая.
— То-то я удивляюсь на цену. Вы ему на похороны собираете?
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В одесском магазинчике:
— Вы меня оскорбили! Возьмите свои слова обратно!
— Мадам, обратно не берем. Могу вам только обменять.
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Одесская пара. Она ему говорит:
— Сёма, я тебя сейчас сделаю безумно счастливым!
— Сарочка… мне тебя будет очень не хватать…
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