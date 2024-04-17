Анекдот дня: на ком таки женится Яша Циперович?

Всем привет и с добрым (надеемся) утром! Полагаем, все сегодня отлично выспались и готовы к новым трудовым свершениям. А чтобы не только утро, но и весь день выдался бодрым и позитивным, ловите порцию одесского юмора. И уж поверьте: он взбодрит не меньше кофе!..
В дом к Рабиновичу приходит молодой человек Яша Циперович:
– Соломон Маркович, таки я прошу у вас руки вашей дочери. И делаю я это не потому, что Вы владелец банка, страховой компании и пароходства, а потому, что я люблю вашу дочь больше всей моей жизни.
– Хорошо, хорошо, молодой человек. И таки какую же из трех моих дочерей вы хотите взять в жены?
– Да, знаете, Соломон Маркович, мне, в общем-то, все равно.
***
– Сарочка, дорогая! Я таки посчитал свои расходы на свадьбу и сравнил их со стоимостью твоего приданого…
– И шо получилось, Абраша?
– Таки получилось, шо я женился исключительно по любви!
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