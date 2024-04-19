Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как поживает Роза Марковна

Анекдот дня: как поживает Роза Марковна

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?

— Роза Марковна, как ви живете?

— Ой, Циля, и не спрашивайте!

*****

На рынке:

— Сколько стоит эта лошадь?

— Но это курица, мадам.

— Я смотрю на цену.

*****

В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает 10 гривен, кидает его в шляпу и говорит:

— Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе 20 гривен.

Абрам вскакивает и кричит на всю улицу:

— Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого потца! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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