Анекдот дня: как поживает Роза Марковна

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
— Циля! Шо ж ви не спрашиваете, как я живу?
— Роза Марковна, как ви живете?
— Ой, Циля, и не спрашивайте!
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На рынке:
— Сколько стоит эта лошадь?
— Но это курица, мадам.
— Я смотрю на цену.
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В Одессе нищий просит милостыню. Подходит Исаак, долго ищет в карманах, наконец достает 10 гривен, кидает его в шляпу и говорит:
— Извини, Абрамчик, вчера я женился, теперь у меня жена и теща, так что я не могу давать тебе 20 гривен.
Абрам вскакивает и кричит на всю улицу:
— Евреи, идите скорей сюда! Посмотрите на этого потца! Вчера он женился, а сегодня я уже должен его семью кормить!
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