Анекдот дня: як поживає Роза Марківна

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Циля! Шо ж ви не питаєте, як я живу?
— Розо Марківно, як ви живете?
— Ой, Цилю, і не питайте!
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На ринку:
— Скільки коштує цей кінь?
— Але це курка, мадам.
— Я дивлюся на ціну.
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В Одесі жебрак просить милостиню. Підходить Ісаак, довго шукає в кишенях, нарешті дістає 10 гривень, кидає його в капелюх і каже:
— Вибач, Абрамчику, учора я одружився, тепер у мене дружина і теща, тож я не можу давати тобі 20 гривень.
Абрам схоплюється і кричить на всю вулицю:
— Євреї, йдіть скоріше сюди! Подивіться на цього потца! Учора він одружився, а сьогодні я вже маю його сім’ю годувати!
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