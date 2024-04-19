Анекдот дня: як поживає Роза Марківна

— Циля! Шо ж ви не питаєте, як я живу?

— Розо Марківно, як ви живете?

— Ой, Цилю, і не питайте!

*****

На ринку:

— Скільки коштує цей кінь?

— Але це курка, мадам.

— Я дивлюся на ціну.

*****

В Одесі жебрак просить милостиню. Підходить Ісаак, довго шукає в кишенях, нарешті дістає 10 гривень, кидає його в капелюх і каже:

— Вибач, Абрамчику, учора я одружився, тепер у мене дружина і теща, тож я не можу давати тобі 20 гривень.

Абрам схоплюється і кричить на всю вулицю:

— Євреї, йдіть скоріше сюди! Подивіться на цього потца! Учора він одружився, а сьогодні я вже маю його сім’ю годувати!

У нас є й інші анекдоти: