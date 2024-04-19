Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як поживає Роза Марківна

Анекдот дня: як поживає Роза Марківна

Всім доброго ранку! Новий день вже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!

— Циля! Шо ж ви не питаєте, як я живу?

— Розо Марківно, як ви живете?

— Ой, Цилю, і не питайте!

*****

На ринку:

— Скільки коштує цей кінь?

— Але це курка, мадам.

— Я дивлюся на ціну.

*****

В Одесі жебрак просить милостиню. Підходить Ісаак, довго шукає в кишенях, нарешті дістає 10 гривень, кидає його в капелюх і каже:

— Вибач, Абрамчику, учора я одружився, тепер у мене дружина і теща, тож я не можу давати тобі 20 гривень.

Абрам схоплюється і кричить на всю вулицю:

— Євреї, йдіть скоріше сюди! Подивіться на цього потца! Учора він одружився, а сьогодні я вже маю його сім’ю годувати!

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk