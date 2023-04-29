Анекдот дня: маленький Сема задал отцу два вопроса

Доброе утро, друзья! В Одессе суббота и наконец-то можно отдохнуть и выспаться. А если не получается, то поднимите себе настроение утренним одесским анекдотом.
Маленький Семочка приходит к отцу:
— Папа, у меня к тебе два вопроса.
— Да, дитя мое!
— Первый, можно ли мне получать больше денег на карманные расходы?
— Второй: таки почему нет?
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