Анекдот дня: маленький Сема задал отцу два вопроса

Доброе утро, друзья! В Одессе суббота и наконец-то можно отдохнуть и выспаться. А если не получается, то поднимите себе настроение утренним одесским анекдотом.

Маленький Семочка приходит к отцу:

— Папа, у меня к тебе два вопроса.

— Да, дитя мое!

— Первый, можно ли мне получать больше денег на карманные расходы?

— Второй: таки почему нет?

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