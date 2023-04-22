Анекдот дня: чем Боря 10 лет пугает маму

Доброе утро, одесситы! Чтоб вы все были у нас здоровы. Ведь сегодня выходной и есть чем заняться полезным или приятным. А если повезет, то тем и другим одновременно.

— Мама, ты только не волнуйся, но я в больнице.

— Боря, ты работаешь врачом уже десятый год, хватит все разговоры начинать с этой фразы.

Еще анекдоты: