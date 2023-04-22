Анекдот дня: чем Боря 10 лет пугает маму

Утро доброе, Одесса! А вы знали, что пасхальные дни еще идут? И не грех и домашними вкусностями полакомиться, и, например, в кафе-ресторан наведаться. Можно и со спутником. Но тут ведь главное к взаимопониманию прийти… Вот как раз об этом наш сегодняшний анекдот:
Доброе утро! Нам, одесситам, юмор нужен как воздух. Ведь он лечит, поднимает настроение, вдохновляет и сближает с другими людьми. А где всегда можно найти свежую шутку? Правильно, на странице “Одесской Жизни” в рубрике “Анекдот дня”.
День добрый, одесситы! Ну, надеемся, что он будет добрый. И пожелаем-ка мы вам работы плодотворной и любви огромной. А у кого по какой-то причине с любовью «в реале» не заладилось, так тут тоже выход есть! Например, службы специальные… И в одну из них, как оказалось, устроилась на работу наша старая знакомая Роза Марковна: