Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем Боря 10 лет пугает маму

Анекдот дня: чем Боря 10 лет пугает маму

Доброе утро, одесситы! Чтоб вы все были у нас здоровы. Ведь сегодня выходной и есть чем заняться полезным или приятным. А если повезет, то тем и другим одновременно.  

— Мама, ты только не волнуйся, но я в больнице.

— Боря, ты работаешь врачом уже десятый год, хватит все разговоры начинать с этой фразы. 

дистанционная медицина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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