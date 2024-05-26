Анекдот дня: как одесситка с французом знакомилась

Утро доброе, одесситы и не только! Итак, воскресенье… И это не только день отсыпания и вкусняшек поедания (хотя и этим, само собой, пренебрегать не следует). Это еще и день прогулок (если погода позволяет, конечно) и (как знать?) всяческих приятных встреч и даже новых знакомств… По крайней мере, этого от всей души желает вам сегодня «Одесская жизнь».
А при знакомстве пожелаем вам поменьше казусов неприятных и недоразумений ненужных… Хотя, наверное, и это может оказаться даже забавным. И об этом – наш сегодняшний анекдот:
Весна, Одесса, вечерний автобус…
К одиноко сидящей, грустной и уставшей одесситке обращается мужчина:
– Dode pа?
У нее перехватило дыхание… Сердце застучало сильнее… По телу пробежала легкая дрожь… Все золото мира не светит ярче, чем она в этот миг! Француз!!! Настоящий ФРАНЦУЗ В ЕЕ ЖИЗНИ!!! Все – конец серым будням!!! Прощайте, грубые мужики со своими пивом, рыбалками и разбросанными носками! Теперь будут шампанское и танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, разумеется, Шанель… Но… Но надо же что-то ему ответить!
– Пардон мсье! Кес ке се?..
– Автобус, кажу, ДО ДЕПА идёт?
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