Анекдот дня: как одесситка с французом знакомилась

А при знакомстве пожелаем вам поменьше казусов неприятных и недоразумений ненужных… Хотя, наверное, и это может оказаться даже забавным. И об этом – наш сегодняшний анекдот:

Весна, Одесса, вечерний автобус…

К одиноко сидящей, грустной и уставшей одесситке обращается мужчина:

– Dode pа?

У нее перехватило дыхание… Сердце застучало сильнее… По телу пробежала легкая дрожь… Все золото мира не светит ярче, чем она в этот миг! Француз!!! Настоящий ФРАНЦУЗ В ЕЕ ЖИЗНИ!!! Все – конец серым будням!!! Прощайте, грубые мужики со своими пивом, рыбалками и разбросанными носками! Теперь будут шампанское и танго у подножия Эйфелевой башни, солнце и белый морской песок. И, разумеется, Шанель… Но… Но надо же что-то ему ответить!

– Пардон мсье! Кес ке се?..

– Автобус, кажу, ДО ДЕПА идёт?

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