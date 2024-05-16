Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как хорошо Фима знает английский язык

Анекдот дня: как хорошо Фима знает английский язык

Всем привет и четверга доброго, удачного и бестревожного! Снова с утра нет настроения и на работе неохота? Ваш кофе горчит и бутерброд не лезет в рот?.. Срочно пора зарядиться порцией позитива от «Одесской жизни»!

Вряд ли кто-нибудь сможет поспорить, как важно в наше время владение иностранными языками, особенно английским. Вот и герой нашего сегодняшнего анекдота решил, так сказать, быть в тренде:

– Фима, на каком уровне вы знаете английский язык?
– Понимаю по интонации, что происходит.

Изя и английский язык

Сынок учит английский

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