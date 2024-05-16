Анекдот дня: как хорошо Фима знает английский язык

Вряд ли кто-нибудь сможет поспорить, как важно в наше время владение иностранными языками, особенно английским. Вот и герой нашего сегодняшнего анекдота решил, так сказать, быть в тренде:

– Фима, на каком уровне вы знаете английский язык?

– Понимаю по интонации, что происходит.

Еще больше забавных анекдотов таки здесь: