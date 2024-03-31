Анекдот дня: как почтенные дамы на стриптиз ходили

И сегодня мы снова предлагаем вашему вниманию даже не короткий анекдот, а целую душещипательную историю-быль про то, как три дамы-филолога решили «предаться разврату» в модном стрип-клубе и что из этого в итоге вышло:

Как-то раз подруга моя Ляля, почетная матерь, без пяти минут бабушка и филологический доцент тревожно поделилась с приятельницами:

– Девки, ведь помирать скоро, а я ни разу не была на стриптизе.

Ой, закручинились товарки (кафедра лингвистики и кафедра истории древнего мира), и мы, дуры такие, ни разу. И вот в один знаменательный день, а именно, на Лялины именины, подарили ей (и себе, конечно) небо в алмазах в модном стрип-клубе, где в меню были заявлены непредсказуемая программа и авторская кухня.

Ну, пришли. Сели за самый козырный столик, прямо напротив помоста с шестом. Считай, в партере. Заказали мартини бьянко. Выпили. А загадочное шоу не начинается. Тогда они махнули салат с курицей. А эротикой по-прежнему не пахнет.

В полном отчаянии потребовали десерт «фруктовый рай» и объяснений официанта. Но официант лишь вздрогнул да развел белыми рученьками.

Тут все три возмущенные кафедры постановили: заявить громкий, решительный протест! Помилуйте! Уж полночь близится, стриптиза же все нет! В эту минуту к ним на цыпочках, как маленькая балерина, подплыл менеджер и интимно прошептал, что заведение готово оплатить дамам ужин и даже еще по одной рюмахе, на посошок. Но не уйдут ли они прямо сию минуту прочь?

– А в чем дело? – хором спросили дамы, охреневшие от столь вопиющей непредсказуемости, граничащей с надругательством.

– Да там ваши студенты, – смущенно объяснил ответственный за разврат, – они выступать стесняются…

Евгения Лещинская

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