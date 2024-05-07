Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: почему тетя Соня не выходит замуж

Анекдот дня: почему тетя Соня не выходит замуж

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Тетя Соня, а шо ты не выходишь замуж?
— Та, никто меня не берет.
— А шо, ты уже у всех спрашивала?

*****

— Ты знаешь, Яша Рабинович перед смертью завещал все свое состояние детскому дому.
— Какое бескорыстие! И что же он им таки оставил?
— Пятерых детей.

*****

— Ты на рыбалке сколько поймал?
— Меньше, чем Рабинович.
— Так он ничего не поймал.
— А я еще и удочку потерял.

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