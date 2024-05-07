Анекдот дня: почему тетя Соня не выходит замуж

— Тетя Соня, а шо ты не выходишь замуж?

— Та, никто меня не берет.

— А шо, ты уже у всех спрашивала?

*****

— Ты знаешь, Яша Рабинович перед смертью завещал все свое состояние детскому дому.

— Какое бескорыстие! И что же он им таки оставил?

— Пятерых детей.

*****

— Ты на рыбалке сколько поймал?

— Меньше, чем Рабинович.

— Так он ничего не поймал.

— А я еще и удочку потерял.

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