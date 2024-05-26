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Анекдот дня: як одеситка з французом знайомилася

Анекдот дня: як одеситка з французом знайомилася

Ранок добрий, одесити і не тільки! Отже, неділя … І це не тільки день відсипання і поїдання смаколиків (хоча і цим, само собою, нехтувати не слід). Це ще й день прогулянок (якщо погода дозволяє, звичайно) і (як знати?) усіляких приємних зустрічей і навіть нових знайомств… Принаймні, цього щиро бажає вам сьогодні «Одеське життя».

А при знайомстві побажаємо вам якнайменше казусів неприємних і непорозумінь непотрібних… Хоча, напевно, і це може виявитися навіть кумедним. І про це наш сьогоднішній анекдот:

Весна, Одеса, вечірній автобус…
До одиноко сидячої, сумної та втомленої одеситки звертається чоловік:
– Dode pа?
У неї перехопило дихання… Серце застукало сильніше… По тілу пробігло легке тремтіння… Все золото світу не світить яскравіше, ніж воно в цю мить! Француз! Справжній ФРАНЦУЗ У ЇЇ ЖИТТІ! Все – кінець сірим будням! Прощайте, грубі мужики зі своїми пивом, рибалками та розкиданими шкарпетками! Тепер будуть шампанське та танго біля підніжжя Ейфелевої вежі, сонце та білий морський пісок. І, зрозуміло, Шанель… Але… Але ж треба щось йому відповісти!
– Пардон мсьє! Кес ке се?..
– Автобус, кажу, ДО ДЕПА йде?

Знайомство , карикатура

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