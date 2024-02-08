Анекдот дня: что будет кушать на ужин Яша

Да, возможно, этот четверг может оказаться для кого-то непростым днем. Но пусть вам греет мысль о предстоящем вкусном ужине в кругу семьи. И давайте узнаем, чем собирается порадовать Розочка своего Яшу:

Яша, шо тебе сегодня приготовить на ужин?

– Устриц в нормандском соусе, Розочка!

– Шо ж, пельмени, так пельмени…

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