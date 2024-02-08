Анекдот дня: что будет кушать на ужин Яша

Всем привет и с добрым (надеемся) утром! И снова вражине неймется… И не ракетами, так «шахедами» достать нас так и норовит. Но не будем забывать, что помимо «хаймарсов» и «пэтриотов», есть у нас, одесситов, непобедимое оружие: наш непревзойденный одесский юмор! И посему не будем изменять традиции и начнем новый день с традиционного анекдота.
Да, возможно, этот четверг может оказаться для кого-то непростым днем. Но пусть вам греет мысль о предстоящем вкусном ужине в кругу семьи. И давайте узнаем, чем собирается порадовать Розочка своего Яшу:
Яша, шо тебе сегодня приготовить на ужин?
– Устриц в нормандском соусе, Розочка!
– Шо ж, пельмени, так пельмени…
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