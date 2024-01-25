Анекдот дня: зачем Моня читает газеты

Анекдот дня: что может Сема Доброе утро, Одесса и одесситы! Пусть сегодняшний день будет тихим и спокойным, держим строй, помогаем нашим защитникам и не даем никаких шансов врагу. А чтобы начать день на позитиве, ловите традиционную порцию юмора от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему грустит Моня Доброе утро, неунывающие одесситы! Предлагаем начать день с анекдота от «Одесской жизни», чтобы настроиться на позитивный и плодотворный вторник. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Рабинович миллионером стал Всем привет! Надеемся, что выходные вы провели таки с пользой и к новым трудовым свершениям готовы. А мы в свою очередь всегда готовы радовать вас одесскими анекдотами за ради поднятия настроения и позитива на день предстоящий. ПОДРОБНЕЕ