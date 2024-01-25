Анекдот дня: зачем Моня читает газеты

Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя в самом разгаре, а, стало быть, заряд бодрости нам всем ох как необходим! Чтобы зарядиться хорошим настроением на весь день, прочтите анекдот от «Одесской жизни», улыбнитесь и поделитесь хорошим настроением с близкими.
— Моня, а вы читаете газеты?
— Конечно, иначе откуда я бы знал шо мы хорошо живем и у нас все прекрасно!
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