Анекдот дня: как Изя с тёщей отношения налаживал

С добрым утром, Одесса и неунывающие одесситы! И в этот воскресный день, как, впрочем, и в другие дни недели, держимся молодцами и бодрости духа не теряем, верно? И да будут нам нипочем ни ракеты, ни «шахеды», ни нежданный визит любимой тещи.
Да-да, наш сегодняшний анекдот как раз о ней, родимой. Давайте узнаем, какой сюрприз готовил своей теще незадачливый Изя:
Изя хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…
Еще больше одесских анекдотов таки тут:
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