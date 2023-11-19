Анекдот дня: как Изя с тёщей отношения налаживал

Да-да, наш сегодняшний анекдот как раз о ней, родимой. Давайте узнаем, какой сюрприз готовил своей теще незадачливый Изя:

Изя хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…

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