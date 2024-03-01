Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Циля налево ходила

Анекдот дня: как Циля налево ходила

Всем привет и с добрым утром! Ах, да: и с первым днем весны! Надеемся, по крайней мере, что для вас это весеннее утро таки доброе и желаем такого же доброго и успешного дня. А чтобы этот день был еще успешнее, начните его с нашего традиционного одесского анекдота.

И сегодня мы узнаем, куда же ходит одесситка Циля:

Сема, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
– О! Так это она пошла на работу!
– А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
– О! Это она пошла налево!

Про Сему и Сарочку

Одесский анекдот про Моню и жену

Еще больше анекдотов здесь:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua