Анекдот дня: как Циля налево ходила

Всем привет и с добрым утром! Ах, да: и с первым днем весны! Надеемся, по крайней мере, что для вас это весеннее утро таки доброе и желаем такого же доброго и успешного дня. А чтобы этот день был еще успешнее, начните его с нашего традиционного одесского анекдота.
И сегодня мы узнаем, куда же ходит одесситка Циля:
Сема, ты знаешь, вчера твоя Циля вишла из дома и пошла на лево!
– О! Так это она пошла на работу!
– А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо!
– О! Это она пошла налево!
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