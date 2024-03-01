Анекдот дня: как Циля налево ходила

Анекдот дня: чем хорош день рождения 29 февраля Привет, неунывающие одесситы и хорошего всем дня! Ну а как же ему не быть хорошим – ведь это последний день зимы, а завтра уже весна! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как одесситка «Мерседес» продавала Привет, Одесса! Экватор рабочей недели, а кто-то уже устал?.. Не беда: утренний анекдот от «Одесской жизни» вполне способен взбодрить и настроить на плодотворный рабочий день не хуже чашки ароматного кофе (хотя и он лишним не будет). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что случилось в парке Шевченко? Привет, неунывающие и, главное, стойкие одесситы! Выходные прошли удачно? Настрой позитивный?.. Ну а еще более позитивным его вам гарантированно сделает наш утренний одесский анекдот! ПОДРОБНЕЕ