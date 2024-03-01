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Анекдот дня: як Циля наліво ходила

Анекдот дня: як Циля наліво ходила

Всім привіт і доброго ранку! Ах, так: і з першим днем весни! Сподіваємося, принаймні, що для вас цей весняний ранок таки добрий і бажаємо такого доброго і успішного дня. А щоб цей день був ще успішнішим, почніть його з нашого традиційного одеського анекдоту.

І сьогодні ми дізнаємося, куди ж ходить одеситка Ціля:

Сема, ти знаєш, учора твоя Циля вийшла з дому і пішла наліво!
– О! То це вона пішла на роботу!
– А позавчора твоя Циля вийшла з дому і пішла праворуч!
– О! Це вона пішла наліво!

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