Анекдот дня: як Циля наліво ходила

Анекдот дня: чим хороший день народження 29 лютого Привіт, безжурні одесити та гарного всім дня! Ну а як же йому не бути добрим – адже це останній день зими, а завтра вже весна! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як одеситка «Мерседес» продавала Привіт, Одесо! Екватор робочого тижня, а хтось уже втомився?.. Не біда: ранковий анекдот від «Одеського життя» цілком здатний підбадьорити та налаштувати на плідний робочий день не гірше за чашку ароматної кави (хоча і вона зайвою не буде). ЧИТАТИ БІЛЬШЕ