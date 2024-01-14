Анекдот дня: как Сёма по Цилечке скучает

А чтобы «задать тон» на весь день, начните его с нашего традиционного одесского анекдота:

– Цилечка, я по тебе так соскучился!

– Сёмочка, мы ж сегодня, таки, уже хорошо виделись.

– Цилечка, у меня молодой организм, он таки может скучать по нескольку раз в день.

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