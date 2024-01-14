Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Сёма по Цилечке скучает

Анекдот дня: как Сёма по Цилечке скучает

С добрым воскресным утром, одесситы! И пусть этот день окажется для всех нас во всех смыслах добрым и удачным и впечатления от него у вас останутся самые что ни на есть положительные. И еще: любите друг друга чаще и больше, несмотря и невзирая.

А чтобы «задать тон» на весь день, начните его с нашего традиционного одесского анекдота:

– Цилечка, я по тебе так соскучился!

– Сёмочка, мы ж сегодня, таки, уже хорошо виделись.

– Цилечка, у меня молодой организм, он таки может скучать по нескольку раз в день.

Сарочка м Моня

Софочка и Яша

У нас есть еще больше анекдотов:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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