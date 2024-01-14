Анекдот дня: как Сёма по Цилечке скучает

С добрым воскресным утром, одесситы! И пусть этот день окажется для всех нас во всех смыслах добрым и удачным и впечатления от него у вас останутся самые что ни на есть положительные. И еще: любите друг друга чаще и больше, несмотря и невзирая.
А чтобы «задать тон» на весь день, начните его с нашего традиционного одесского анекдота:
– Цилечка, я по тебе так соскучился!
– Сёмочка, мы ж сегодня, таки, уже хорошо виделись.
– Цилечка, у меня молодой организм, он таки может скучать по нескольку раз в день.
У нас есть еще больше анекдотов:
- Какую претензию имеет Сара к Яше;
- Когда увидел жену с другим;
- Как Хаим и Роза проводят выходные;
- Как одесситка новый диван продавала;
- Соня, Моня и коварные соцсети.