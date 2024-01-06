Анекдот дня: рецепты похудения от Софы и Цили

Доброе утро, одесситы! Долгожданные выходные наступили. Для одних разгрузочные дни уже начались после праздников, другие готовятся отмечать праздники еще и на этих выходных. А чтобы выходные начались с положительной ноты, наш вам утренний анекдот:
Встретились после новогодних праздников Циля и Софа и делятся советами, чтобы похудеть:
— Софочка, я прочитала, что для похудения нужно пить активированный уголь.
— Циля, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а разгружать.
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