Анекдот дня: рецепты похудения от Софы и Цили

На Одесщине зацвел цветок – предвестник весны В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» расцвел уникальный цветок из Красной книги Украины — безвременник анкарский, или в народе известен как брандушка. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как в Одессе встречают родственников на праздники Доброе утро, одесситы! Вот и пятница. Неделя была насыщенной, но в сравнении с предыдущей — более тихой и спокойной. Поэтому в приподнятом настроении собираемся и заканчиваем первую трудовую неделю этого года. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что нужно Софе для замужества Доброе утро, одесситы! Вот так мы уже с вами добрались и до четверга. Не за горами пятница, потом выходные, а там глядишь — уже и первая неделя 2024 года плечами… Поэтому чтоб не тосковать про быстро уходящее время, поднимем настроение утренним анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про Изю и его тещу Доброе утро, одесситы! Продолжаем серию новогодних анекдотов, застолья и гостей. Надеемся, что к своим гостям вы были более благосклонны, чем Изя к теще. ПОДРОБНЕЕ