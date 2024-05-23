Анекдот дня: еврей и два кусочка хлебушка

В кафе приходит старый еврей и заказывает суп. Ему приносят суп и два куска хлеба. После того, как он его доедает, к нему подбегает менеджер и спрашивает:

– Вам у нас понравилось?

– Да. Но вы могли бы дать побольше хлебушка?

На следующий день еврей опять приходит. Ему дают суп и четыре куска хлеба. Менеджер, предвкушая приятный отзыв, подбегает к нему:

– Вам у нас понравилось?

– Да. Но почему бы вам не дать еще больше хлебушка!

На следующий день еврею дают восемь кусков хлеба. История повторяется. Наконец, подав еврею к супу батон хлеба и получив тот же ответ, менеджер решает проблему раз и навсегда. Он отправляется в ближайшую пекарню, заказывает там полуметровый хлебище, который потом режут на две половины, мажут маслом и подают еврею, когда он приходит. После того, как он доедает, менеджер подбегает к нему и нервно спрашивает:

– Ну, как вам у нас?

Еврей:

– Хорошо! Но я таки смотрю, вы опять даете всего лишь два кусочка хлебушка!..

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