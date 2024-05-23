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Анекдот дня: єврей і два шматочки хлібця

Анекдот дня: єврей і два шматочки хлібця

Всім привіт із ранком четверга! І, не змінюючи традиції, побажаємо ми вам смачного сніданку та успішного дня. А для бадьорого та позитивного настрою ловіть наш традиційний анекдот.

У кафе приходить старий єврей і замовляє суп. Йому приносять суп та два шматки хліба. Після того, як він його доїдає, до нього підбігає менеджер і запитує:
– Вам у нас сподобалося?
– Так. Але ви могли б дати побільше хлібця?
Наступного дня єврей знову приходить. Йому дають суп та чотири шматки хліба. Менеджер, відчуваючи приємний відгук, підбігає до нього:
– Вам у нас сподобалося?
– Так. Але чому б вам не дати ще більше хлібця!
Наступного дня єврею дають вісім шматків хліба. Історія повторюється. Нарешті, подавши єврею до супу батон хліба і отримавши ту ж відповідь, менеджер вирішує проблему раз і назавжди. Він вирушає до найближчої пекарні, замовляє там півметрове хлібище, яке потім ріжуть на дві половини, мажуть маслом і подають єврею, коли він приходить. Після того, як він доїдає, менеджер підбігає до нього і нервово запитує:
– Ну як вам у нас?
Єврей:
– Добре! Але я дивлюся, ви знову даєте всього лише два шматочки хлібця!..

Хліб подорожчав

Анекдот про суп

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Редакція ПРОФІЛЬ
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