Анекдот дня: єврей і два шматочки хлібця

У кафе приходить старий єврей і замовляє суп. Йому приносять суп та два шматки хліба. Після того, як він його доїдає, до нього підбігає менеджер і запитує:

– Вам у нас сподобалося?

– Так. Але ви могли б дати побільше хлібця?

Наступного дня єврей знову приходить. Йому дають суп та чотири шматки хліба. Менеджер, відчуваючи приємний відгук, підбігає до нього:

– Вам у нас сподобалося?

– Так. Але чому б вам не дати ще більше хлібця!

Наступного дня єврею дають вісім шматків хліба. Історія повторюється. Нарешті, подавши єврею до супу батон хліба і отримавши ту ж відповідь, менеджер вирішує проблему раз і назавжди. Він вирушає до найближчої пекарні, замовляє там півметрове хлібище, яке потім ріжуть на дві половини, мажуть маслом і подають єврею, коли він приходить. Після того, як він доїдає, менеджер підбігає до нього і нервово запитує:

– Ну як вам у нас?

Єврей:

– Добре! Але я дивлюся, ви знову даєте всього лише два шматочки хлібця!..

Інші наші анекдоти: