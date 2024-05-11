Анекдот дня: почему от жареной скумбрии пахнет алкоголем

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
В одесском ресторане:
— Безобразие, от этой жареной скумбрии пахнет алкоголем!
— А теперь, мадам? — спрашивает официант, отойдя от стола на два шага.
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Кондуктор одесского трамвая в час пик:
— Пассажиры, проходите в середину вагона, там ещё шевелятся.
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— Софочка, ты когда-нибудь слышала за слово «деликатность»?
— Та, слышала… У меня в стиральной машине такой режим есть!
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