Анекдот дня: почему от жареной скумбрии пахнет алкоголем

В одесском ресторане:

— Безобразие, от этой жареной скумбрии пахнет алкоголем!

— А теперь, мадам? — спрашивает официант, отойдя от стола на два шага.

*****

Кондуктор одесского трамвая в час пик:

— Пассажиры, проходите в середину вагона, там ещё шевелятся.

*****

— Софочка, ты когда-нибудь слышала за слово «деликатность»?

— Та, слышала… У меня в стиральной машине такой режим есть!

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