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Анекдот дня: чем пахнет варенье мадам Шмулензон

Анекдот дня: чем пахнет варенье мадам Шмулензон

Всем привет и дня удачного! А чтобы удача сопутствовала вам весь день и хорошее настроение не покидало, давайте-ка «зарядимся» очередной порцией доброго одесского юмора.

Итак, завариваем крепкий кофе и достаем самые соблазнительные вкусности… Любите сладкое? Вот и героиня нашей сегодняшней истории тоже не прочь как сама полакомиться, так и с другими поделиться:

– Мадам Шмулензон, а шо это с вашей кухни такие ароматы доносятся, шо у миня аж голова кругом?
– От всё вам надо унюхать. Не слишком ли у вас большой нос?
– Миня же по-соседски мучает интерес!
– Та шо там рассказывать. Варю варенье.
– Шо то вы недоговариваете. Пахнет не тока вареньем.
– Шо? Сильно пахнет?
– Ну.
– Ну шо ну. Варю варенье и немножко самогона.
– А шо вы стали пить?
– Нет. Я чисто в медицинских целях. Я им буду растираться.
– Вы что? Не рассказывайте никому. Если Гриша услышит, шо вы самогон да на поясницу. Его ж схватит инфаркт.
– Та не волнуйтесь за Гришу. Я с ним уже договорилась. За пол-литра он миня будет сам и растирать.
– А варенье, я извиняюсь, какое?
– Та клубничное.
– А можно мне на пробу баночку?
– На пробу могу дать облизать ложку. А баночка пол-литра 10$.
– Шо то дороговато.
– Так вы же его ещё не пробовали. Это ж не варенье. Это ж песня. Это ж чистое здоровье. Гриша моим вареньем самогон занюхивает.

Малыш и Карлсон, карикатура

Карикатура про варенье

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Редакция ПРОФИЛЬ
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