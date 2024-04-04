Анекдот дня: чем пахнет варенье мадам Шмулензон

Итак, завариваем крепкий кофе и достаем самые соблазнительные вкусности… Любите сладкое? Вот и героиня нашей сегодняшней истории тоже не прочь как сама полакомиться, так и с другими поделиться:

– Мадам Шмулензон, а шо это с вашей кухни такие ароматы доносятся, шо у миня аж голова кругом?

– От всё вам надо унюхать. Не слишком ли у вас большой нос?

– Миня же по-соседски мучает интерес!

– Та шо там рассказывать. Варю варенье.

– Шо то вы недоговариваете. Пахнет не тока вареньем.

– Шо? Сильно пахнет?

– Ну.

– Ну шо ну. Варю варенье и немножко самогона.

– А шо вы стали пить?

– Нет. Я чисто в медицинских целях. Я им буду растираться.

– Вы что? Не рассказывайте никому. Если Гриша услышит, шо вы самогон да на поясницу. Его ж схватит инфаркт.

– Та не волнуйтесь за Гришу. Я с ним уже договорилась. За пол-литра он миня будет сам и растирать.

– А варенье, я извиняюсь, какое?

– Та клубничное.

– А можно мне на пробу баночку?

– На пробу могу дать облизать ложку. А баночка пол-литра 10$.

– Шо то дороговато.

– Так вы же его ещё не пробовали. Это ж не варенье. Это ж песня. Это ж чистое здоровье. Гриша моим вареньем самогон занюхивает.

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