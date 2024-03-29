Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: специальный суп для Эльвиры Львовны

Анекдот дня: специальный суп для Эльвиры Львовны

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

На ипподроме в Одессе разгорается беседа:
— Фима, заметил, что Яшу уже давно не видно на бегах?
— Да, он обещал Софочке пожениться, если выиграет миллион, и теперь он старается не играть, чтобы случайно не нарваться на неожиданность.

*****

Встречаются два старых одессита.
— Как дела?
— А шо, ты уже в курсе?

*****

— Софочка, у тебя опять суп пересоленный!
— Эльвира Львовна, не беспокойтесь, это только для вас!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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