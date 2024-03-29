Анекдот дня: специальный суп для Эльвиры Львовны

На ипподроме в Одессе разгорается беседа:

— Фима, заметил, что Яшу уже давно не видно на бегах?

— Да, он обещал Софочке пожениться, если выиграет миллион, и теперь он старается не играть, чтобы случайно не нарваться на неожиданность.

*****

Встречаются два старых одессита.

— Как дела?

— А шо, ты уже в курсе?

*****

— Софочка, у тебя опять суп пересоленный!

— Эльвира Львовна, не беспокойтесь, это только для вас!

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