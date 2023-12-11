Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: какую претензию имеет Сара к Яше

Анекдот дня: какую претензию имеет Сара к Яше

Привет, Одесса, и с началом новой трудовой недели! Но несмотря на то, что до следующих выходных еще аж целая неделя, не будем падать духом, верно? А лучший способ зарядиться отличным настроением и начать день на позитиве – прочитать наш традиционный одесский анекдот.

И еще имеем вам сказать: никогда не забывайте радовать своих близких и делать им приятно, хотя бы в мелочах. Вот, герой нашего сегодняшнего анекдота об этом, кажется, позабыл:

Одесская семья:

– Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне…

– Сара, я не понял! И что ты предлагаешь?!..

Карикатура про цветы

Цветок и кот

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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