Анекдот дня: какую претензию имеет Сара к Яше

Привет, Одесса, и с началом новой трудовой недели! Но несмотря на то, что до следующих выходных еще аж целая неделя, не будем падать духом, верно? А лучший способ зарядиться отличным настроением и начать день на позитиве – прочитать наш традиционный одесский анекдот.
И еще имеем вам сказать: никогда не забывайте радовать своих близких и делать им приятно, хотя бы в мелочах. Вот, герой нашего сегодняшнего анекдота об этом, кажется, позабыл:
Одесская семья:
– Яша, на могилку чаще цветы приносят, чем ты мне…
– Сара, я не понял! И что ты предлагаешь?!..
У нас есть и другие анекдоты:
- Почему брак Жоры и Софочки обречен;
- Почему Моня не дарит Циле цветы?
- Сколько лет стукнуло Саре?
- Как Хаим понял, что Сара создана для него;
- Кому предназначен букет цветов от Бори?