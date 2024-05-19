Анекдот дня: что делал Мойша в шкафу у Фимы?

А еще вас, конечно же, ждет порция утреннего юмора от «Одесской жизни».

Пришел Фима с работы чуть раньше. Заходит в спальню, а там жена лежит в постели:

– Циля, ты чего разлеглась-то?..

– Ойц, что-то с сердцем, так стучит, так стучит… Сходи в аптеку, купи чего-нибудь!

Ну делать нечего, собирается. Выходит в другую комнату, а там сын:

– Ты чего тут!?

– Да там (кивает на спальню) дядя Мойша в шкафу прячется…

Фима идет опять в спальню, открывает шкаф, а там сосед Мойша.

– Мойша!.. У меня жена при смерти, а ты, шлимазл, тут с сыном прятки играешь!?..

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