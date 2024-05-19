Анекдот дня: что делал Мойша в шкафу у Фимы?

Утро доброе, одесситы, и удачного всем вам и нас дня воскресного! Надеемся, вас ждет вкусный завтрак и кофе ароматный и времяпровождение исключительно приятное.
А еще вас, конечно же, ждет порция утреннего юмора от «Одесской жизни».
Пришел Фима с работы чуть раньше. Заходит в спальню, а там жена лежит в постели:
– Циля, ты чего разлеглась-то?..
– Ойц, что-то с сердцем, так стучит, так стучит… Сходи в аптеку, купи чего-нибудь!
Ну делать нечего, собирается. Выходит в другую комнату, а там сын:
– Ты чего тут!?
– Да там (кивает на спальню) дядя Мойша в шкафу прячется…
Фима идет опять в спальню, открывает шкаф, а там сосед Мойша.
– Мойша!.. У меня жена при смерти, а ты, шлимазл, тут с сыном прятки играешь!?..
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