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Анекдот дня: почему Соломон Маркович расстался с Цилей

Анекдот дня: почему Соломон Маркович расстался с Цилей

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Соломон Маркович, а как у вас, стесняюсь спросить, с Цилей?
— Мы расстались…
— А шо такое?
— Таки я думал, шо моя Циля — любимая… Посчитал расходы, а она — дорогая!

*****

— Семен Аркадьевич, я понимаю, что вы лучшая для меня партия, но Яшенька пока еще только в реанимации!

*****

— Цилечка! Давайте сегодня вечером посидим за чашечкой чая.
— Не могу, Наум Борисович, я замужем.
— Цилечка, ну зачем уже ви храните эту верность — она же с годами таки портится.

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