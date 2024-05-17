Анекдот дня: почему Соломон Маркович расстался с Цилей

— Соломон Маркович, а как у вас, стесняюсь спросить, с Цилей?

— Мы расстались…

— А шо такое?

— Таки я думал, шо моя Циля — любимая… Посчитал расходы, а она — дорогая!

*****

— Семен Аркадьевич, я понимаю, что вы лучшая для меня партия, но Яшенька пока еще только в реанимации!

*****

— Цилечка! Давайте сегодня вечером посидим за чашечкой чая.

— Не могу, Наум Борисович, я замужем.

— Цилечка, ну зачем уже ви храните эту верность — она же с годами таки портится.

У нас есть и другие анекдоты: